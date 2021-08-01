ونجح كاليب دريسيل في الفوز بذهبية 50 متر حرة للرجال بزمن قدره 21.07 محطماً رقم البرازيلي أوسكار المسجل في 2008 والبالغ 21.30.

وفاز الفرنسي فلوران ماناودو بالفضية 21.55 والبرازيلي برونو فراتوس بالبرونزية 21.57.

وكانت هذه الذهبية الرابعة التي ينالها البطل الأميركي، قبل أن يضيف إلى رصيده ميدالية ذهبية خامسة جاءت في سباق التتابع أربع مرات 100 م متنوعة للرجال.

إيما تواصل التألق

وفازت الأسترالية إيما ماكيون بذهبيتها الثالثة بعدما حازت علىا لمركز الاةل في 50 متر حرة للسيدات بزمن قدره 23.81 ثانية.

وسجلت إيما رقماً اولمبياً تجاوزت به الرقم السابق المسجل باسمها أمس السبت والبالغ 24.00.

ونالت السويدية سارا صاحبة الرقم العالمي الفضية 24.07 ومن ثم ذهبت البرونزية للدنماركية بيرنيل 24.21

فينك يحرز ذهبية 1500 م

أحرز السباح الأميركي روبرت فينك ذهبية سباق 1500 م الأحد محققاً ثنائية 800-1500 م، ضمن دورة الألعاب الأولمبية الصيفية.



وسجل فينك (21 عاماً) 14:39.65 دقيقة متفوقاً في الرمق الأخير على الأوكراني ميخايلو رومانتشوك (14:40.66 د) والألماني فلوريان فيلبروك (14:40.91 د).

ذهبية لسيدات أستراليا ورقم أولمبي

نجحت سيدات أستراليا في خطف ذهبية التتابع أربع مرات 100 م متنوعة برقم أولمبي جديد 3.51.60 دقائق، ليكسرواً رقم أميركا المسجل في لندن 2012 والبالغ 3.52.05.



وجاءت أميركا في المركز الثاني 3.51.73 وكندا ثالثة 3.52.60.