وسجل لـ"الأخضر سامي النجعي (30 و50)، وللمنتخب الألماني نديم أميري (11)، راغنار آخه (43) وفيليكس أودوخاي (75).

وبهذه النتيجة خرج المنتخب السعودي من دائرة المنافسة لتذيله الترتيب من دون نقاط في مباراتين، فيما أحرز الـ"مانشافت" أول ثلاث نقاط وتقدم للمركز الثالث خلف البرازيل وكوت ديفوار.

وبدأ المنتخب الألماني الشوط الأول مهاجماً. ومن هجمة منسقة تمكن من افتتاح التسجيل عندما استقبل نديم أميري عرضية فشل الدفاع في إبعادها ليضعها قوية في المرمى (11).

وأدرك السعوديون التعادل عندما صوب سالم الدوسري كرة قوية تصدى لها الحارس وعادت لتجد النجعي الذي عالجها قوية داخل المرمى (30).

ونتيجة سوء التغطية الدفاعية عاود المنتخب الألماني التقدم عندما صوب راغنار آخه كرة قوية تصدى لها محمّد الربيعي وعادت له من جديد ليضعها بهدوء في المرمى (43).

ولم يمض على انطلاقة الشوط الثاني سوى 5 دقائق حتى أدرك الأخضر التعادل عندما لعب سعود عبدالحميد عرضية حولها النجعي قوية في الشباك (50).

وأكمل المنتخب الألماني المباراة بعشرة لاعبين بعدما أشهر الحكم الجنوب أفريقي البطاقة الحمراء للمدافع أموس بيبر (67).

ورغم النقص العددي، سجلت ألمانيا هدفاً ثالثاً عندما استقبل فيليكس أودوخاي غير المراقب كرة ركنية برأسية إلى يسار الربيعي (75).



طرد لكل منتخب

واكتفى منتخب البرازيل حامل اللقب بتعادل مع كوت ديفوار بعد فوزه الافتتاحي على ألمانيا 4-2 في المجموعة الرابعة.

وكان سيليساو قريباً من حسم بطاقة التأهل في يوكوهاما، لكن كوت ديفوار التي تفوّقت على السعودية 2-1 افتتاحاً بدت عنيدة.

والاسوأ من ذلك للبرازيل، طرد لاعب وسط أستون فيلا الإنكليزي دوغلاس لويز في الدقيقة 13 بعد عرقلته يوسف داو المتجه نحو المرمى. وتساوى الفريقان بالبطاقات الحمراء، بعد طرد الإيفواري إيبويه كواسي في الدقيقة 79.