الإغلاق الذي تسبب في تأجيل عرض الشعلة الأولمبية قبل نحو شهرين من بدء جولتها في البلاد، سيزيد من وطأة الأعباء الاقتصادية التي ارتفعت منذ قرار تأجيل الأولمبياد الصيفي العام الماضي.
حالة طوارئ تهدّد أولمبياد طوكيو
بعد أسابيع من الترقب، قررت الحكومة اليابانية فرض حالة طوارئ جزئية في العاصمة طوكيو وثلاث مدن محيطة، جراء ارتفاع أعداد المصابين بكوفيد-19.
الإغلاق الذي تسبب في تأجيل عرض الشعلة الأولمبية قبل نحو شهرين من بدء جولتها في البلاد، سيزيد من وطأة الأعباء الاقتصادية التي ارتفعت منذ قرار تأجيل الأولمبياد الصيفي العام الماضي.
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