الإغلاق الذي تسبب في تأجيل عرض الشعلة الأولمبية قبل نحو شهرين من بدء جولتها في البلاد، سيزيد من وطأة الأعباء الاقتصادية التي ارتفعت منذ قرار تأجيل الأولمبياد الصيفي العام الماضي.

