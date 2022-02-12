بعد ثلاثة أيام من تتويجها في فردي الـ"سنوبورد كروس"، أحرزت الأميركية ليندساي جاكوبيليس ذهبيتها الثانية في أولمبياد بيجين الشتوي، السبت في مسابقة الفرق المختلطة لألواح التزلج "سنوبورد كروس".

ونالت جاكوبيليس (36 عاماً) الذهبية بعد حصدها المركز الأول مع زميلها المخضرم نيك باومغارتنير (40 عاماً) تحت ثلوج تشانغجياكو.

وكسر باومغارتنير الرقم القياسي كأكبر متزلج يحصد ميدالية أولمبية بعمر الـ40 عاما.

وتفوّقت جاكوبيليس على الإيطالية ميكيلا مويولي بفارق سنتيمترات إثر تقدمها في المنعطف قبل الأخير، علماً ان الفريق الإيطالي ضم أيضاً عمر فيزينتين.

وراحت البرونزية للكنديين إليو غروندان وميرييتا أودين.