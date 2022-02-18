وأنهى كرول السباق بتوقيت قدره دقيقة وسبع ثوان واثنان وتسعون جزءاً من الثانية محققاً ميداليته الثانية في هذه الدورة بعدما تفوق على الكندي لوران دوبروي الذي نال الفضية فيما آلت البرونزية للنرويجي هافارد لورينتسين.

