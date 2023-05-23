وستشهد العاصمة عددا تاريخيا يتمثل في خمسة وثلاثين ألفا من رجال الشرطة للحفاظ على الأمن في العاصمة الفرنسية، وعلى هامش التوقيع لم يحدد وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان عدد الحضور الجماهيري لحفل الافتتاح الذي سيقام على ضفاف نهر السين، لكنه توقع وجود مئات الآلاف من الجماهير التي ستتوزع بين الأرصفة السفلية والعلوية للنهر بحيث تكون الأولى بتذاكر مدفوعة فيما تشمل الثانية حوالي ستمائة ألف مشجع بحضور مجاني.
توقيع اتفاقية الأمن والسلامة لحفل افتتاح أولمبياد 2024
شهدت العاصمة الفرنسية باريس توقيع اتفاقية الأمن والسلامة الخاصة بحفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية 2024.
وستشهد العاصمة عددا تاريخيا يتمثل في خمسة وثلاثين ألفا من رجال الشرطة للحفاظ على الأمن في العاصمة الفرنسية، وعلى هامش التوقيع لم يحدد وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان عدد الحضور الجماهيري لحفل الافتتاح الذي سيقام على ضفاف نهر السين، لكنه توقع وجود مئات الآلاف من الجماهير التي ستتوزع بين الأرصفة السفلية والعلوية للنهر بحيث تكون الأولى بتذاكر مدفوعة فيما تشمل الثانية حوالي ستمائة ألف مشجع بحضور مجاني.
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