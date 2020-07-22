



وأضاف موري أن العاصمة اليابانية، ستكون قادرة على إقامة الألعاب في حال عدم حصول تبدل في الوضع الصحي وأنه في حال بقيت الأمور على ما هي عليه، فإن الألعاب لن تقام كما هو محدد.

وأظهرت استطلاعات للرأي أجريت في اليابان، أن غالبية سكان طوكيو غير متحمسين لاستضافة الأولمبياد، لاسيما وأن حالات الإصابة بفيروس "كورونا" سجَّلت ارتفاعاً في الفترة الأخيرة.

وأبدى مسؤولون يابانيون من اللجنة الأولمبية الدولية في الأسابيع الماضية، خشيتهم من عدم القدرة على تأجيل دورة الألعاب مجدداً، معتبرين أن عدم توافر الظروف الصحية لإقامتها، قد يدفع إلى إلغائها.

