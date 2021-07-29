وبدأت منافسات الخميس للمرة الاولى اعتبارًا من الساعة الثالثة بعد الظهر في التوقيت المحلي (6,00 ت غ) بدلا من الحادية عشرة صباحًا، بعد أن اشتكى العديد من اللاعبين على غرار دجوكوفيتش وفي مقدمتهم مدفيديف من الطقس الحار والرطوبة العالية.

وقضى دجوكوفيتش على آخر آمال اليابان في المسابقة بعد الخروج الصادم للمرشحة الأبرز ناومي أوساكا.

ويلتقي "دجوكو"، في دور الأربعة مع الألماني ألكسندر زفيريف أو الفرنسي جيريمي شاردي.

وكان أعلن الاتحاد الدولي لكرة المضرب الاربعاء عن تأخير المباريات اعتبارا من الخميس حيث قال في بيان إن "هذا لمصلحة ورفاهية اللاعبين"، مضيفًا أن القرار "اتُخذ وفقًا لتوصيات اللجنة الأولمبية الدولية، منظمي الأولمبياد وخدمة البث الأولمبي وأيضًا اللاعبين والحكام والخبراء الطبيين وغيرهم من العناصر الأساسيين".

وبعد أن كان من أول الاشخاص المطالبين بإقامة المباريات مساء وقال للحكم الاربعاء خلال فوزه على الايطالي فابيو فونيني إنه "بإمكاني أن أتوفى" من الحرارة العالية وعانى من ضيق تنفس، خرج في اليوم الاول التي أقيمت فيها المباريات بعد الظهر.

وسقط مدفيديف أمام الاسباني بابلو كارينيو بوستا المصنف 11 عالميًا 6-2، 7-6 (7-5) في مباراة أكثر فيها من الاخطاء المباشرة (26 مقابل 16 لخصمة).

ويلتقي الاسباني في دور الأربعة مع لاعب آخر من اللجنة الأولمبية الروسية هو كارن خاتشانوف الفائز في مباراة مثيرة على الفرنسي أوغو أومبير 7-6 (7-4)، 4-6، 6-3.

