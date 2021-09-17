اعترافا بما قدّمه البطلان الشابان أحمد أيوب الحفناوي ومحمد خليل الجندوبي للرياضة التونسية، بعد تتويج الأول بذهبية أربعمائة متر سباحة حرة والثاني بفضية التايكواندو في أولمبياد طوكيو، نظمت اللجنة الوطنية الأولمبية التونسية حفلا على شرف البطلين الأولمبيين تكريما لهما، وتحضيرا للانطلاق في الإعداد لأولمبياد باريس.
تكريم جديد للحفناوي والجندوبي في تونس
اللجنة الوطنية الأولمبية التونسية تكرّم أحمد أيوب الحفناوي ومحمد خليل الجندوبي بعد تألقهما في أولمبياد طوكيو.
اعترافا بما قدّمه البطلان الشابان أحمد أيوب الحفناوي ومحمد خليل الجندوبي للرياضة التونسية، بعد تتويج الأول بذهبية أربعمائة متر سباحة حرة والثاني بفضية التايكواندو في أولمبياد طوكيو، نظمت اللجنة الوطنية الأولمبية التونسية حفلا على شرف البطلين الأولمبيين تكريما لهما، وتحضيرا للانطلاق في الإعداد لأولمبياد باريس.
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