وقالت وكالة أنباء "كيودو" إن الحكومة خلصت إلى أنه "من غير الممكن" السماح للجماهير الآتية من الخارج بحضور الألعاب التي سبق وتأجلت عاماً بسبب الوباء.

ونقلت "كيودو" عن مسؤولين لم تذكر هوياتهم، قولهم إن ذلك يعود إلى "مخاوف الجمهور الياباني بشأن فيروس كورونا وحقيقة أنه تم اكتشاف المزيد من التحورات المعدية في بلدان عدة".

من جهتها، أشارت صحيفة "أساهي شيمبون" إلى أن اللجنة الأولمبية الدولية طلبت من اليابان استثناء الضيوف الأجانب المرتبطين بالرعاة من القرار، وأن الحكومة تدرس الطلب.

وكان استطلاع الرأي الذي أجرته صحيفة "يوميوري" اليومية أظهر أن 18% فقط من الذين تم استجوابهم يؤيدون السماح لجماهير الأجنبية بدخول اليابان لحضور منافسات الأولمبياد، بينما يعارض 77% منهم قدوم الجماهير من الخارج.

وتم تأجيل أولمبياد طوكيو الذي كان مقررا صيف عام 2020، بسبب الأزمة الصحية العالمية. وسيقام الصيف المقبل في الفترة بين 23 تموز/يوليو إلى 8 آب/أغسطس.

وقالت اللجنة المنظمة للأولمبياد الأسبوع الماضي إنها تخطط للحسم في قضية المتفرجين الأجانب قبل نهاية الشهر الجاري، وعلى الأرجح قبل بدء مسيرة الشعلة الأولمبية في البلاد في 25 الجاري.

وبحسب استطلاع صحيفة يوميوري، فإن 45% من المستطلعين يؤيدون حضور المتفرجين بشكل عام للألعاب، بينما يعارضها 48%.

وكانت رئيسة طوكيو 2020 سيكو هاشيموتو قالت الجمعة إن المنظمين "يريدون حقا إقامة الحدث في الملاعب الكاملة مع مشجعين من جميع أنحاء العالم"، لكنهم سيواجهون صعوبة "إذا لم نكن قادرين على استقبالهم وإذا لم تكن حالة المرافق الطبية مثالية".

