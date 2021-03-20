

أكدت اللّجنة الأولمبية الدولية في بيان عبر موقعها الرسمي احترامها وقبولها قرار السّلطات اليابانيّة بشأن منع الجماهير من خارج اليابان من حضور هذا الحدث الرياضي الكبير المقرّر الصّيف المقبل مشيرة إلى أنّ مبدأ سلامة الجميع يتطلّب العديد من التّضحيات.

من جهتها أصدرت اللّجنة الأولمبية الأميركيّة بيانا رسميّا بعد قرار اللّجنة المنظّمة لأولمبياد طوكيو بمنع حضور الجماهير من الخارج.

وقالت اللّجنة الأولمبيّة الأميركيّة إنّها كانت تتمنّى أن لا يصدر هذا القرار إلاّ أنّها أكدت في الوقت ذاته أنّ الخطوة المقبلة هي احترام قرار اللّجنة المنظّمة للأولمبياد والتّكاتف معها ومع اللجنتين الأولمبيّة والبارالمبيّة.

كما شدّد البيان على ضرورة دعم الرياضيّين الأميركيّين المشاركين في الألعاب الأولمبية والبارالمبية والاحتفال بهم حتى ولو من بعيد.