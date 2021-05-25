وأشارت الحكومة اليابانية إلى أنّه لا يوجد تغيير في موقف الولايات المتحدة لدعم جهود اليابان لاستضافة الألعاب الأولمبية والبارالمبية وأنّ قرار التّحذير لا علاقة له بخطط البعثة الأولمبية الأميركيّة مؤكدة أن منظّمي الأولمبياد سيواصلون العمل عن كثب لضمان المشاركة الآمنة لجميع الرياضيين في الألعاب علماً أنّ اللجنة الأولمبية الأميركية لا تزال "واثقة" من أنّ تدابير السلامة والاختبارات المتكررة للرياضيين والموظّفين ستسمح بمشاركة آمنة لرياضيي الولايات المتحدة الأميركية في الأولمبياد.

