وأشارت الحكومة اليابانية إلى أنّه لا يوجد تغيير في موقف الولايات المتحدة لدعم جهود اليابان لاستضافة الألعاب الأولمبية والبارالمبية وأنّ قرار التّحذير لا علاقة له بخطط البعثة الأولمبية الأميركيّة مؤكدة أن منظّمي الأولمبياد سيواصلون العمل عن كثب لضمان المشاركة الآمنة لجميع الرياضيين في الألعاب علماً أنّ اللجنة الأولمبية الأميركية لا تزال "واثقة" من أنّ تدابير السلامة والاختبارات المتكررة للرياضيين والموظّفين ستسمح بمشاركة آمنة لرياضيي الولايات المتحدة الأميركية في الأولمبياد.
"تحذير" الولايات المتحدة لن يؤثر على أولمبياد طوكيو
أكّدت السّلطات اليابانية واللّجنة المنظمّة لأولمبياد طوكيو 2020 أنّ التّحذير الذي عمّمته الولايات المتّحدة على رعاياها بعدم السّفر إلى اليابان بسبب مخاطر فيروس كورونا لن يؤثّر على الألعاب الأولمبيّة المؤجّلة إلى هذا الصيف بسبب الوباء.
وأشارت الحكومة اليابانية إلى أنّه لا يوجد تغيير في موقف الولايات المتحدة لدعم جهود اليابان لاستضافة الألعاب الأولمبية والبارالمبية وأنّ قرار التّحذير لا علاقة له بخطط البعثة الأولمبية الأميركيّة مؤكدة أن منظّمي الأولمبياد سيواصلون العمل عن كثب لضمان المشاركة الآمنة لجميع الرياضيين في الألعاب علماً أنّ اللجنة الأولمبية الأميركية لا تزال "واثقة" من أنّ تدابير السلامة والاختبارات المتكررة للرياضيين والموظّفين ستسمح بمشاركة آمنة لرياضيي الولايات المتحدة الأميركية في الأولمبياد.
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