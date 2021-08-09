ونال زانغو الميدالية البرونزية لمنافسة الوثب الثلاثي، الأمر الذي كان مصدر فرح كبير في بلاده بوركينا فاسو. وحضر استقبال زانغو عدد من المسؤولين الحكوميين الذين رحبوا بالرياضي، وأبدوا استعدادهم التام لتقديم كل الدعم المطلوب لتحقيق نتائج أفضل في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة التي ستقام في باريس بعد نحو ثلاثة أعوام.