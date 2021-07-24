ورغم تقدم الملاكم الأوزبكي بنهاية الجولة الأولى ، إلا أن بنشبلة استعاد زمام الأمور خلال الجولتين الثانية والثالثة من النزال/ ليفوز في الأخير بأربع نقاط لقاء نقطة واحدة ويضمن مكانه في دور الستة عشر..

