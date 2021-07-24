ورغم تقدم الملاكم الأوزبكي بنهاية الجولة الأولى ، إلا أن بنشبلة استعاد زمام الأمور خلال الجولتين الثانية والثالثة من النزال/ ليفوز في الأخير بأربع نقاط لقاء نقطة واحدة ويضمن مكانه في دور الستة عشر..
بنشبلة إلى ثمن نهائي الوزن الثقيل في الملاكمة
تأهل الملاكم الجزائري عبد الحفيظ بنشبلة إلى ثمن نهائي الوزن الثقيل ضمن منافسات الملاكمة بفوزه على الأوزبكي سانجار تورسونوف بالنقاط.
ورغم تقدم الملاكم الأوزبكي بنهاية الجولة الأولى ، إلا أن بنشبلة استعاد زمام الأمور خلال الجولتين الثانية والثالثة من النزال/ ليفوز في الأخير بأربع نقاط لقاء نقطة واحدة ويضمن مكانه في دور الستة عشر..
تقارير إخبارية الملاكمة القناة الأولمبية