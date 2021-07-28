وسجل الهدف الأول في المسابقة للفراعنة أحمد ياسر ريان 44 وأضاف الثاني عمار حمدي 85.

وجاء هذا التأهل بعد حلول منتخب مصر في المرتبة الثانية برصيد 4 نقاط وبفارق الأهداف عن الأرجنتين.

وحلت إسبانيا في صدارة المجموعة برصيد 5 نقاط بعد تعادلها (1-1) مع الأرجنتين التي رافقت أستراليا الأخيرة (3 نقاط) خارج المنافسة.

وافتتحت إسبانيا التسجيل عن طريق ميكيل ميرينو (66)، قبل أن تدرك الأرجنتين التعادل عن طريق توماس بيلمونتي (87)، لكن ذلك لم يكن كافياً.

وتلعب مصر في الدور المقبل مع البرازيل يوم السبت المقبل، بينما تواجه إسبانيا منتخب كوت ديفوار.

وودعّت فرنسا البطولة بخسارة مذلّة برباعية نظيفة أمام اليابان صاحبة الأرض.

وسجل أهداف اليابان تاكيفوزا كوبو (27)، هيروكي ساكاي (34)، كوجي ميوشي (70) ودايسن ماييدا (90+1).

وتصدرت اليابان المجموعة أمام المكسيك التي تأهلت أيضاً بفوزها على جنوب إفريقيا متذيلة المجموعة 3-0.

وفي ربع النهائي، تلتقي المكسيك مع كوريا الجنوبية، واليابان مع نيوزيلندا على أن تقام جميع مباريات هذا الدور السبت.