وتصدرت قطر ترتيب الدول العربية المشاركة في أولمبياد طوكيو بعد أن حلت في المركز التاسع والثلاثين على لائحة ترتيب الميداليات برصيد ثلاث ميداليات (ذهبيتين وبرونزية).

وافتتح الرباع فارس إبراهيم سجل الإنجازات القطرية في ألعاب طوكيو الأولمبية بعد أن حصل على الميدالية الذهبية في وزن 96 كغ ضمن مسابقة رفع الأثقال.

وكانت الميدالية الذهبية الثانية من نصيب البطل التاريخي معتز برشم في الوثب العالي والذي قفز بارتفاع 2.37 م فحصل على الذهبية بالمشاركة مع البطل الإيطالي جانماركو تامبيري بعد أن وافق الحكم على اقتراح برشم بمنح الذهبية للبطلين في لقطة تاريخية تجسد معنى الروح الرياضية في الأولمبياد.

وكان ختامها مسك في اليوم قبل الأخير من أولمبياد طوكيو عندما تمكن الثنائي القطري شريف يونس وأحمد تيجان من إحراز الميدالية البرونزية في مسابقة الكرة الطائرة الشاطئية.

