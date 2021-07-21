وتدين بريطانيا بالفضل في هذا الانتصار للمهاجمة إلين وايت صاحبة الهدفين، حيث أحرزت هدف السبق في الدقيقة 18

قبل أن تعود وتؤمن انتصار المنتخب البريطاني بهدفٍ ثانٍ في الدقيقة 73، مانحة بلادها أول ثلاث نقاط في المجموعة الخامسة التي شهدت تعادل اليابان مع كندا (1-1).

