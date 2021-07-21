وتدين بريطانيا بالفضل في هذا الانتصار للمهاجمة إلين وايت صاحبة الهدفين، حيث أحرزت هدف السبق في الدقيقة 18
قبل أن تعود وتؤمن انتصار المنتخب البريطاني بهدفٍ ثانٍ في الدقيقة 73، مانحة بلادها أول ثلاث نقاط في المجموعة الخامسة التي شهدت تعادل اليابان مع كندا (1-1).
بريطانيا تستهل مشوراها بالفوز على تشيلي
فازت بريطانيا على تشيلي بهدفين نظيفين اليوم الأربعاء في منافسات كرة القدم للسيدات في أولمبياد طوكيو 2020.
وتدين بريطانيا بالفضل في هذا الانتصار للمهاجمة إلين وايت صاحبة الهدفين، حيث أحرزت هدف السبق في الدقيقة 18
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