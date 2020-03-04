وقال باخ "نواجه تحديات عدة لكن لا اريد رمي المزيد من الشائعات. اللجنة الأولمبية الدولية تؤكد مجدداً التزامها التام لتأكيد نجاح الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020".

وتابع رئيس اللجنة الأولمبية الدولية "لم يتم التطرق إطلاقا إلى كلمة إلغاء او تأجيل اليوم خلال اجتماع اللجنة التنفيذية" التي اختتمت أعمالها مساء الاربعاء.

وأوضح باخ أن اللجنة التنفيذية استمعت إلى تقرير اللجنة المنظمة للألعاب التي "يتماشى موقفها تماماً مع موقف اللجنة الأولمبية الدولية. لقد جددت اللجنة المنظمة التزامها الكامل من أجل انجاح دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو".

وذكر باخ بانه تم انشاء لجنة عمل مشتركة تضم ممثلين عن اللجنة الأولمبية الدولية، اللجنة المنظمة لألعاب طوكيو 2020، مدينة طوكيو، الحكومة اليابانية ومنظمة الصحة العالمية وقال في هذا الصدد "لدينا هذه اللجنة المشتركة التي تعقد اجتماعاتها بصورة دائمة. نبحث عن اجابات لكل سؤال لكننا لا نقوم بتوقعات حول ما يمكن ان يحصل من تطورات في المستقبل".

