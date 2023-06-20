ومن المقرر أن تستمر الاجتماعات لمدة يومين، برئاسة توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، حيث سيتم مناقشة عدد من القضايا، على رأسها بعض الأمور المتعلقة بالنسخة المقبلة من الأولمبياد التي ستقام في باريس صيف العام المقبل.

كما من المنتظر أن يتناول الاجتماع قضية مداهمة الشرطة لمقر اللجنة المنظمة لأولمبياد باريس.

وقال رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ إن هناك أصداءًا إيجابية فيما يخص دورة الألعاب الأولمبية الصيفية، باريس 2024 بعد آخر زيارة للجنة التنسيق مشيرا إلى أنه يجب إيجاد حلول للمشاكل المتعلقة بالاتحاد الدولي للملاكمة.

