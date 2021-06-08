وفي ردها على استجواب ٍ برلماني قالت ماروكاوا إن المسؤولين وافقوا بالفعل على متابعة فكرة تطعيم جميع المتطوعين الذين سجلوا من خلال اللجنة المنظمة لألعاب طوكيو للمساعدة في الملاعب وقرية الرياضيين، ومن المفترض أن يُعقد اجتماعٌ لاحقاً بين اللجنة المنظمة واللجنة الأولمبية الدولية لتباحث آخر المستجدات المتعلقة بأولمبياد طوكيو.

