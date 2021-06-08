وفي ردها على استجواب ٍ برلماني قالت ماروكاوا إن المسؤولين وافقوا بالفعل على متابعة فكرة تطعيم جميع المتطوعين الذين سجلوا من خلال اللجنة المنظمة لألعاب طوكيو للمساعدة في الملاعب وقرية الرياضيين، ومن المفترض أن يُعقد اجتماعٌ لاحقاً بين اللجنة المنظمة واللجنة الأولمبية الدولية لتباحث آخر المستجدات المتعلقة بأولمبياد طوكيو.
اليابان تدرس تطعيم 70 ألف متطوع
ذكرت تامايو ماروكاوا وزيرة أولمبياد طوكيو أن اليابان تدرس تطعيم حوالي سبعين ألف متطوع ٍ للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية في طوكيو هذا الصيف لتحسين سلامة الألعاب وسط جائحة كورونا.
وفي ردها على استجواب ٍ برلماني قالت ماروكاوا إن المسؤولين وافقوا بالفعل على متابعة فكرة تطعيم جميع المتطوعين الذين سجلوا من خلال اللجنة المنظمة لألعاب طوكيو للمساعدة في الملاعب وقرية الرياضيين، ومن المفترض أن يُعقد اجتماعٌ لاحقاً بين اللجنة المنظمة واللجنة الأولمبية الدولية لتباحث آخر المستجدات المتعلقة بأولمبياد طوكيو.
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