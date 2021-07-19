وشهدت الشهور الأخيرة حملة شعبية مناهضة لإقامة الأولمبياد بسبب المخاوف الصحية والأعباء الاقتصادية.
اليابانيون يشككون بإمكانية احتواء انتشار فيروس كورونا في أولمبياد طوكيو
أظهر استطلاع للرأي نشرته صحيفة أساهي اليابانية قبل 4 أيام من انطلاق أولمبياد طوكيو أن ثلثي الشعب الياباني لا يعتقد أنه يمكن للبلاد استضافة ألعاب آمنة، كما عبّر 55 في المئة عن معارضتهم إقامة الأولمبياد.
وشهدت الشهور الأخيرة حملة شعبية مناهضة لإقامة الأولمبياد بسبب المخاوف الصحية والأعباء الاقتصادية.
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