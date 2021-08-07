وحقق المنتخب الأمريكي لقبه الرابع تواليًا والسادس عشر في منافسات كرة السلة في الألعاب الأولمبية.

في المقابل، اكتفى المنتخب الفرنسي بالفضية للمرة الثالثة في تاريخه بعد 1948 و2000.

وقاد المخضرم كيفن دورانت الذي رفع رصيده إلى ثلاث ذهبيات أولمبية بعد لندن 2012 وريو 2016، الفريق الأميركي إلى الفوز بتسجيله 29 نقطة هي الأعلى في المباراة، إلى جانب 6 متابعات وثلاث تمريرات حاسمة.

فيما كان رودي غوبير وإيفان فورنييه الأفضل من جانب الخاسر مع 16 نقطة لكل منهما، وأضاف الأول 8 متابعات.

ومنذ أولمبياد برشلونة عام 1992، عندما توّج الـ"دريم تيم" حينها بالذهبية الأولمبية، لم تغب الولايات المتحدة عن المباراة النهائية للألعاب سوى مرة واحدة وكانت في نسخة أثينا عام 2004 عندما حلّت ثالثة، وفازت بكل نهائي بلغته.

قال دورانت الذي عادل كارميلو أنتوني بثلاث ذهبيات أولمبية، علمًا أنه تجاوزه في هذه الدورة ليصبح أفضل هداف في تاريخ المنتخب الأولمبي "هذا الفوز مميّز لأننا مررنا بالكثير من الأمور. العديد من اللاعبين خاضوا الاولمبياد للمرة الأولى وهي تجربة جديدة للجميع. مع كوفيد والفقاعة، غياب الجماهير وكيف أن لم يتوقع أحد أن نخسر".

وقدّمت فرنسا بطولة مثالية بتصدّرها مجموعتها بالعلامة الكاملة قبل أن تقصي إيطاليا في ربع النهائي وسلوفينيا في دور الأربعة بسيناريو جنوني، فيما استفاقت الولايات المتحدة بعد الهزيمة الافتتاحية أمام "الديوك" وحققت أربعة انتصارات متتالية متخطية إسبانيا بطلة العالم في ربع النهائي وأستراليا قبل مباراة القمة.

وتأهلت فرنسا الى المباراة النهائية عندما تصدى نيكولا باتوم في الثانية ما قبل الأخيرة لمحاولة كليمن بريبيليتش تحت السلة كانت كفيلة بمنح سلوفينيا بطاقة العبور.



وبدأ المنتخب الفرنسي المباراة بشكل جيد لاسيما من الناحية الدفاعية وأجبر الولايات المتحدة على تسجيل أربع نقاط في أول 5:40 دقائق (10-4).

إلا أنها نجحت في العودة لاسيما عبر دورانت الذي أنهى الربع الأول مع 12 نقطة والولايات المتحدة متقدمة 22-18

واصل الفريق الأميركي انتفاضته مع الشوط الثاني وأجبر الفرنسيين على خسارة الكرة في مناسبات عدة وصنع فارق 13 نقطة (39-26) في منتصفه.

إلا أن فرنسا عادت بقيادة غوبير لاعب يوتا جاز الفائز هذا العام بجائزة أفضل مدافع في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين الذي نجح في الحصول على الاخطاء والإفادة من الرميات الحرة لينتهي الشوط الاول بتأخر الفرنسين 39-44. فيما دخل دورانت إلى الاستراحة مع 21 نقطة.

ورغم محاولات الفريق الأوروبي بمساهمة من غيرشون يابوسيلي الذي افتتح الربع الثالث بثلاثية، إلا أن الولايات المتحدة بقيت متحكمة بفضل جايسون تايتوم والرقابة المحكمة من جرو هوليداي على إيفان فورنييه.

فبعدما سجل 28 نقطة في المباراة الأولى ضد الأميركيين، اكتفى لاعب بوسطن سيلتيكس بـ16 اليوم وأنهت الولايات المتحدة الربع الثالث متقدمة بفارق 9 نقاط (71-63).

بقيت النتيجة متقاربة حتى منتصف الربع الأخير قبل أن يقلّص فرانك نتيليكينا إلى ثلاث نقاط (73-70) قبل 5:42 دقائق من النهاية.

إلا أن سرعان ما عاد الفارق إلى تسع مع ثلاث محاولات ناجحة متتالية، منها اثنتان لداميان ليلارد.

وقبل أقل من نصف دقيقة على نهاية المباراة، قلص الفرنسيون الفارق اإلى ثلاث مجددًا عبر سلة ساحقة لنتيليكينا قبل أن يسرق باتوم الكرة ويستفيد ناندو دي كولو من رميتين حرتين.

إلا أن الأميركيين عرفوا قيادة المباراة إلى برّ الامان.







