حسن (28 عاماً) التي تنوي إحراز لقبي 1500 م و10 آلاف م أيضاً في سابقة تاريخية، سجّلت 14:36.79 على المسار الرطب في الملعب الأولمبي، أمام بطلة العالم مرتين الكينية هيلين أوبيري (14:38.36 د) والأثيوبية غوداف تسيغاي (14:38.87 د).