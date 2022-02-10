وأخفق المرشح الفرنسي أليكسي بينتورو اللاهث وراء لقب أولمبي أول في كومبينيه (انحدار وتعرج) الرجال ضمن التزلج الألبي، فتوج سترولز بعد 34 عاماً من ذهبية والده هوبرت في المسابقة عينها.

وتفوق سترولز بفارق 59 بالمئة من الثانية على النروجي ألكسندر أمودت كيلده، و68 بالمئة من الثانية على الكندي جيمس كروفورد.



قال النمساوي الذي يجهز زلاجاته بنفسه "هذا يعني لي الكثير، لم أعد ضمن الفريق منذ الصيف الماضي، لكني عدت وحصلت على دعم متجدد".

تابع "خصوصاً مع تاريخ والدي، هذا يعني لي المزيد. عندما أفكّر في كل ذلك، مع الصور وذهبية والدي، يصعب علي عدم البكاء. هذا حلم يتحقق".

وقال مدرب منتخب النمسا أندرياس بولاخر إن ذهبية سترولز "رائعة" مضيفا انه لم يكن يتخيلها "لم يكن ضمن الفريق لفترة، لكنه عاد بنجاح. ميدالية ذهبية، هذه قصة مختلفة!".

