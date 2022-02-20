وحلت الأميركية جيسي ديجينز في المركز الثاني محرزة الميدالية الفضية فيما أحرزت الفنلندية كيرتو نيسكانين الميدالية البرونزية

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والميدالية هي الأخيرة في مسيرة النرويج الرائعة في أولمبياد بيجين فعززت بذلك الدولة الاسكندنافية صدارتها لجدول الترتيب برصيد 16 ميدالية ذهبية و8 ميداليات فضية و13 برونزية.