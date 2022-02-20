وحلت الأميركية جيسي ديجينز في المركز الثاني محرزة الميدالية الفضية فيما أحرزت الفنلندية كيرتو نيسكانين الميدالية البرونزية
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والميدالية هي الأخيرة في مسيرة النرويج الرائعة في أولمبياد بيجين فعززت بذلك الدولة الاسكندنافية صدارتها لجدول الترتيب برصيد 16 ميدالية ذهبية و8 ميداليات فضية و13 برونزية.
النرويج تختتم مشاركتها الرائعة بذهبية تيريز يوهاو
توجت النرويجية تيريز يوهاو بالميدالية الذهبية في مسابقة التزلج الريفي الحر لمسافة 30 كلم في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية بيجين 2022".
وحلت الأميركية جيسي ديجينز في المركز الثاني محرزة الميدالية الفضية فيما أحرزت الفنلندية كيرتو نيسكانين الميدالية البرونزية
الملخصات القناة الأولمبية بيجين 2022 دورة الألعاب الأولمبية الشتوية - بيجين 2022