

وحصلت ثيريزي على ذهبية مسابقة التزلج الريفي للسيدات 7.5 كم + 7.5 كم.



وفازت النرويجية بزمن قدره 44:13.7 دقيقة متفوقة على ناتاليا التي حصلت على الميدالية الفضية وتشارك تحت راية اللجنة الأولمبية الروسية فيما آلت الميدالية البرونزية للنمسوية ستادلوبر.



وتعد هذه الذهبية التي جاءت ضمن فئة السكياتلون لدى السيدات في سباقات تزلج المسافات الطويلة، تتويجاً لعودة أولمبية مظفرة ليوهوغ، فقد فازت بذهبية التتابع في أولمبياد 2010 وبرونزية وفضية في 2014، لكنها غابت عن دورة ألعاب بيونغ تشانغ 2018 للإيقاف بسبب المنشطات.



ووفقاً لمؤسسة "غرايسنوت" للإحصاءات الرياضية، من المتوقع أن تحصد النروج 45 ميدالية في بكين، بينها 21 ذهبية.