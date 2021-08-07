النرويجيان اندريس مول، وكريستيان سوروم ساندلي تَمكنا من إنهاء الشوط الأول بإحدى وعشرين نقطة لسبع عشرة، قبل ان يَنجَحا في حسم ِ الشوط الثاني بواقع إحدى وعشرين نقطة لثماني عشرة ليُحَققا الميداليةَ الذهبية فيما ذهبت الفضيةُ للثنائي فياتشي سلاف كراسي لنيكوف، وأوليغ ستويانو فسكي.