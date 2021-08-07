النرويجيان اندريس مول، وكريستيان سوروم ساندلي تَمكنا من إنهاء الشوط الأول بإحدى وعشرين نقطة لسبع عشرة، قبل ان يَنجَحا في حسم ِ الشوط الثاني بواقع إحدى وعشرين نقطة لثماني عشرة ليُحَققا الميداليةَ الذهبية فيما ذهبت الفضيةُ للثنائي فياتشي سلاف كراسي لنيكوف، وأوليغ ستويانو فسكي.
النرويج تحرز ذهبية الكرة الطائرة الشاطئية للرجال
حقق المنتخبُ النرويجي الميدالية الذهبية، بالفوزِ على نظيرهِ منتخبِ اللجنة الأولمبيةِ الروسية، بشَوطين دون مقابل، ضمن مسابقة الكرة الطائرة الشاطئية للرجال في ألعاب طوكيو الأولمبية 2020.
تقارير إخبارية أولمبياد طوكيو طوكيو 2020 القناة الأولمبية