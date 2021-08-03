وتواجه فرنسا في نصف النهائي سلوفينيا التي حققت فوزاً كبيراً على ألمانيا 94-70.

جاءت المواجهة متقاربة جداً حيث تقدم الأتزوري في الربع الأول 25-20 قبل أن يرد منافسه في الثاني 23-17، ليدخل الشوط الثاني متقدماً 43-42 قبل أن يحقق الفارق في الثالث حاسماً إياه 21-12.

وبعدما وصل الفارق حتى 14 نقطة، أشعل الإيطاليون اللقاء في دقائقه الأخيرة وعادوا من بعيد حتى أدركوا التعادل 73-73 في آخر 3.35 ثوانٍ بفضل نجم اتلانتا هوكس الحالي دانيلو غاليناري (21 نقطة مع 10 متابعات في اللقاء) وسيموني فونتيكيو (23 نقطة) وأكيلي بولونارا (15 نقطة مع 7 متابعات).

لكن غوبير قال كلمته في الوقت الحاسم بتسجيله رميتين حرتين ثم سلة ليوسع الفارق الى 5 نقاط 80-75 قبل 37 ثانية على النهاية ثم أضاف سلة أخرى في الثواني الثماني الأخيرة (84-75)، حاسماً الأمور نهائياً لصالح بلاده.

