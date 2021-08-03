الملاكم الكوبي صاحب الإثنين والثلاثين عاماً أحرز الميدالية الذهبية بعد فوزه في النهائي على نظيره البريطاني بات ميكورميك بخماسية دون رد في نزال شهد تألقاً واضحاً للكوبي رونييل إغليس ياس.

