الملاكم الكوبي صاحب الإثنين والثلاثين عاماً أحرز الميدالية الذهبية بعد فوزه في النهائي على نظيره البريطاني بات ميكورميك بخماسية دون رد في نزال شهد تألقاً واضحاً للكوبي رونييل إغليس ياس.
الملاكم الكوبي رونييل إغليسياس يحرز ذهبية الوزن المتوسط
أحرز الكوبي رونييل إغليس ياس ذهبية وزن مابين 63 و69 كيلوغراماً ضمن منافسات الملاكمة ضمن أولمبياد طوكيو 2020.
الملاكم الكوبي صاحب الإثنين والثلاثين عاماً أحرز الميدالية الذهبية بعد فوزه في النهائي على نظيره البريطاني بات ميكورميك بخماسية دون رد في نزال شهد تألقاً واضحاً للكوبي رونييل إغليس ياس.
تقارير إخبارية الملاكمة أولمبياد طوكيو 2020 القناة الأولمبية