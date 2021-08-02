إنجاز البقالي حققه بعد أن حصل على المركز الأول في السباق المثير برقم بلغ 8:08.90 دقيقة، فيما حل الإثيوبي لاميشا غريما في المركز الثاني وحصل على الميدالية الفضية برقم بلغ 8:10.38 دقيقة، وجاء الكيني بنجامين كيغان في المركز الثالث برقم بلغ 8:11.45 متر.