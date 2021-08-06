وخسرت جيانا أمام الصينية يين شياويان بأفضلية تصويت الحكام "هانتي" اثر تعادلهما 1-1 في نصف النهائي اليوم الجمعة.

وهذه البرونزية الرابعة لمصر بعد سيف عيسى في وزن أقل من 80 كلغ وهداية ملاك في وزن أقل من 67 كلغ في التايكواندو، ومحمد إبراهيم السيد "كيشو" في المصارعة اليونانية الرومانية لوزن 67 كلغ.

واستهلت لطفي، بطلة العالم 2014 و2016 وثالثة 2018، هذه الرياضة بعمر السادسة في النادي الأهلي القاهري "بعد إنهائي حصة السباحة، لفتتني الكاراتيه. لم أكن أعرف حتى اسم هذه الرياضة. ثم طلبت من والدتي تغيير رياضتي".

تابعت خريجة كلية الصيدلة في القاهرة الحالمة بحصد ميدالية ذهبية في أولمبياد طوكيو "بدأت الكاراتيه لأني أردت معرفة كيفية الدفاع عن نفسي".