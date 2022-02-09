وسيطر الكوري اليافع ذو الاثنين والعشرين عاما على سباق المرحلة الأخيرة قبل تسع لفات على النهاية محرزا المركز الأول ليضيف المعدن النفيس إلى فضيته التي حققها في سباق 500 متر في بيونغ تشانغ، وحل الكندي ستيفين دوبوا ثانيا فيما جاء سيمين إليستراتروف من اللجنة الأولمبية الروسية في المركز الثالث.
الكوري الجنوبي دايهيون يحرز ذهبية سباق 1500 م للتزلج على الجليد
توج الكوري الجنوبي هوانغ دايهيون بذهبية سباق 1500 متر للتزلج على الجليد في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية - بيجين 2022 اليوم الأربعاء.
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