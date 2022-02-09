وسيطر الكوري اليافع ذو الاثنين والعشرين عاما على سباق المرحلة الأخيرة قبل تسع لفات على النهاية محرزا المركز الأول ليضيف المعدن النفيس إلى فضيته التي حققها في سباق 500 متر في بيونغ تشانغ، وحل الكندي ستيفين دوبوا ثانيا فيما جاء سيمين إليستراتروف من اللجنة الأولمبية الروسية في المركز الثالث.