المنظمون أعلنوا فوز شخصيتين رقميتين بالتصويت الذي شارك فيه حوالي ستة ملايين وخمسمئة ألف طالب من مختلف المدارس اليابانية في خطوة عمد من خلالها المنظمون على تشجيع الأطفال وتحفيزهم للألعاب وتأكيد الشفافية كذلك في عملية التصويت.

هذا وسيتم اختيار اسمي التميمتين من قبل كُتاب ومسؤولين وسيعلن عنهما بين تموز/يوليو وآب/أغسطس القادمين.

وتفوق الزوجي الذي لم يعط بعد اسماً، خلال التصويت حيث نال 100 ألف صوت في 16700 مدرسة ابتدائية، في النهائي على الزوجين الآخرين اللذين تم الكشف عنهما خلال الحفل الرسمي الاربعاء.

وانطلاقاً من نمط رقعة شطرنج زرقاء اللون للألعاب الاولمبية، ووردية للألعاب البارالمبية، صممت هاتان التميمتان (يورو-كيارا باليابانية) على أساس تمتعهما بقدرات خارقة تسمح "بالانتقال فوراً" إلى أي مكان (حسب الصيغة الاولمبية)، أو بـ "الحديث إلى الهواء والصخور" و"نقل الاشياء بمجرد نظرة" (حسب الصيغة البارالمبية).

وفي بلد حريص على تقديم استقبال دون شائبة لزواره، "تعكس التميمتان أعلى مستوى من حسن الضيافة" الذي يجمع بين "التقليد والإبداع".

وقال المصمم ريو تانيغوتشي "كان هدفي في البداية استخدام نمط ايتشيماتسو (رقعة الشطرنج) التقليدي وأن أصنع منه شيئاً بسيطاً ومستقبلياً، واعتقد بأن الأمور سارت بشكل جيد".

ووصفت حاكمة طوكيو يوريكو كويكي التمائم بـ "الرائعة جداً"، والتي أتى إطلاقها قبل أقل من 900 يوم من حفل الافتتاح.

بدوره، قال رئيس لجنة التمائم لطوكيو 2020 ريوهي مياتا في بيان "صار للألعاب أخيراً تمائم. هذا الأمر يعني الكثير، لا سيما في اليابان".

وتزخر اليابان بمثل هذه الإبداعات التي تعد بالآلاف وتجسد المناطق والمدن والخدمات العامة والخصوصيات المحلية، وهي تحظى بشعبية واسعة حتى في أوساط البالغين الذين يعمدون على التقاط الصور التذكارية إلى جانبها. وتقدر قيمة سوقها السنوية بنحو 17 مليار يورو، حسب أرقام معهد "يانو" للدراسات في 2015.

وستحاول تمائم طوكيو 2020 التي سيتم إطلاقها رسمياً في صيف 2018، تكرار نجاح "سوهورانغ"، النمر الأبيض الصغير الذي تم تقديمه لكل رياضي اعتلى منصة التتويج في الالعاب الاولمبية الشتوية 2018 التي اختتمت الأحد الماضي في بيونغ تشانغ الكورية الجنوبية.

وكانت ألعاب غرونوبل الفرنسية في عام 1968 أول دورة تعتمد التعويذات من خلال المتزلج "شوس". وأصبحت هذه التمائم مصدراً مهما للعائدات للمسابقات الرياضية، فشخصية "فينيسيوس" التي اختارتها ريو دي جانيرو لأولمبياد 2016 الصيفي، جمعت 300 مليون دولار من الأرباح.

