وكان المنتخب الفرنسي على مقربة من حسم اللقاء مبكرا بعد أن فاز بالشوطين الأولين بخمس وعشرين نقطة لثلاث وعشرين وخمس وعشرين نقطة لسبع عشرة لكن الروس عادوا بقوة لينتزعوا الفوز في الشوطين الثالث والرابع ويعادلوا النتيجة ويفرضوا بالتالي شوطاً فاصلاً أنهاه الفرنسيون لصالحهم بخمس عشرة نقطة لاثنتي عشرة ليظفروا بالتالي بالمعدن النفيس.

وفي المسابقة ذاتها، أحرزت الأرجنتين الميدالية البرونزية بعد فوز شاق على البرازيل بثلاثة أشواط لاثنين.

الأرجنتين كانت تقدمت بالنتيجة بعد الفوز بالشوط الأول بخمس وعشرينَ نقطة لثلاث وعشرين، قبل أن تقلب البرازيل النتيجة محققة الفوزَ في الشوطين الثاني والثالث بالنتيجة ذاتها، خمس ٍ وعشرينَ نقطة لعشرين، لكن الأرجنتين عادت لتعادلَ النتيجة بشوطين لمثلهما، ليحتكمَ الطرفان لشوط خامس وفاصل، أنهاهُ الأرجنتينيون لصالحهم بخمسَ عشرة نقطة لثلاث عشرة.. لتظفر الأرجنتين بالميداليةِ البرونزية، فيما خرجت البرازيل خالية الوفاض بعدما كانت حققت الذهبية في ألعاب ِ "ريو".

