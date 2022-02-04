

الفريق الكندي صاحب ذهبية الدورة الأولمبية السابقة في بيونغ تشانغ تغلب على سويسرا بسبع نقاط لخمس، ثمّ على الصين صاحبة الأرض بثماني نقاط لست، رافعاً رصيده إلى ثلاثـة انتصارات في المرحلة التمهيديّة من أصل أربع مباريات خاضها حتى الآن ليحتل المركز الثاني في الترتيب.

