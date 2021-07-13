ويضم الفريق الأولمبي للاجئين 19 رياضياً سيشاركون في 12منافسة أولمبية، بينها ألعاب القوى والسباحة والملاكمة والرماية.

ويشكل المعسكرُ مبادرة تعكس الشراكة الراسخة بين اللجنة الأولمبية القطرية، واللجنة الأولمبية الدولية، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وستكون هذه هي المرة الثانية التي يشارك فيها فريق من اللاجئين في دورة الألعاب الأولمبية، وذلك بعد المشاركةِ الأولى في دورةِ الألعاب الأولمبية في "ريو دي جانيرو عام 2016"، والتي ضمَّ فيها الفريق خمسة رياضيين من جنوب السودان، واثنين من "سوريا"، واثنين من "الكونغو الديمقراطية"، وواحد من "إثيوبيا".

