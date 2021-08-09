ولوّحت عمدة المدينة آن إيدالغو بالعلم للحاضرين في المطار، لدى وصول الطائرة التي أقلت الوفد الفرنسي من طوكيو إلى العاصمة الفرنسية، كما حملت الطائرة كذلك عددا من الرياضيين الفرنسيين الذين شاركوا في الدورة حتى الأيام الأخيرة، وعلى رأسهم فريقي كرة اليد للرجال والسيدات، بعد حصولهما على الميداليتين الذهبيتين في أولمبياد طوكيو.