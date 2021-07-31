العداء القطري البالغ من العمر ثلاثين عاما استطاع أن يحل في المركز الثاني خلف النيجيري إنوش أديغوك محققا زمنا قدره عشر ثوان، وجزءان بالمائة من الثانية بعد أن قام بسباق جيد جعله يحجز حارة له في نصف النهائي.

من جهته، بلغ المغربي "عبد العاطي الكص" نصفَ نهائي سباق ثمانمائة متر ضمن منافسات ألعاب القوى

العداء المغربي حل رابعا في السلسلة الإقصائية الأولى محققا أفضل توقيت شخصي له حيث قطع المسافة في زمن قدره دقيقة ٌ واحدة وأربع وأربعون ثانية وأربعة وثمانون جزءاً، ليضمن مقعده في نصف النهائي..

وإلى الدور ذاته تأهل المغربي الآخر أسامة نبيل بعد حلوله خامسا ضمن السلسلة الإقصائية الرابعة مسجلا زمنا قدره دقيقة ٌ واحدة وخمس وأربعون ثانية وأربعة وستون جزءا..

كما بلغ التونسي "عبد السلام العيوني" نصفَ نهائي سباق ثمانمائة متر بعد أن احتل المركز الثالث في السلسلة الإقصائية الثالثة، حيث قطع المسافة في دقيقة ٍ واحدة وخمسٍ وأربعين ثانية وثلاثة ٍ وسبعين جزءا وهو أفضلُ رقم له خلال الموسم الحالي..



