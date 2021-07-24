

وسجلت يانغ رقماً أولمبياً جديداً بـ 251.8 نقطة متقدمة على الروسية أناستاسيا غالاشينا (251.1) التي تلعب تحت العلم الأولمبي والتي حصدت الميدالية الفضية.وكانت غالاشينا في طريقها إلى إحراز الذهبية قبل الرمية الأخيرة، لكنها أهدرت (8.9) لتمهد اللقب أمام خصمتها الصينية الشابة.



وكانت الميدالية البرونزية من نصيب السويسرية نينا كريستين 230.6.

We are delighted to give away our first set! 🥇🥈🥉 pic.twitter.com/LrqkCYOYl0 — #Tokyo2020 (@Tokyo2020) July 24, 2021

وتعدّ هذه الميدالية ذات رمزية، كونها الأولى في الألعاب المقامة مرة كلّ أربع سنوات، خاصة بعد تهديدها بالإلغاء بسبب فيروس كورونا.



وتقام الألعاب في ظل قيود صحية مشددة من المنظمين خوفاً من تفشي الفيروس.

وسلّم رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ الميدالية للاعبة يانغ، لكن على (صينية) دون تطويقها على عنقها بسبب بروتوكول كورونا، في ظل غياب جماهيري تام عن المدرجات.