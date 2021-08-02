وانغ البالغة من العمر 27 عاماً تمكنت من رفع 120 كيلوغراماً في منافسات الخطف، ومن ثم 150 كيلوغراماً في منافسات النتر، متفوقة على الإكوادورية تمارا سالاسار التي نالت الميدالية الفضية، فيما ذهبت البرونزية لكريسميري سانتانا من جمهورية الدومينيكان.
الصينية جويو وانغ تعزز صدارة بلادها
عززت الصينية جويو وانغ صدارة بلادها للترتيب العام للألعاب الأولمبية بفوزها بذهبية رفع الأثقال وزن 87 كيلوغراماً.
وانغ البالغة من العمر 27 عاماً تمكنت من رفع 120 كيلوغراماً في منافسات الخطف، ومن ثم 150 كيلوغراماً في منافسات النتر، متفوقة على الإكوادورية تمارا سالاسار التي نالت الميدالية الفضية، فيما ذهبت البرونزية لكريسميري سانتانا من جمهورية الدومينيكان.
تقارير إخبارية طوكيو 2020 القناة الأولمبية