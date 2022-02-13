وهو اللقب الأولمبي الأول للسويسري البالغ من العمر 24 عاماً والذي تفوّق على السلوفيني جان كرانييتس الذي حل ثانياً في حين جاء بطل العالم في المسابقة الفرنسي ماتيو فيفر في المركز الثالث.

