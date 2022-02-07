وكانت هكتور الأسرع بمجموع الفترتين بزمن 1:55.69 دقيقة في يانكينغ، بفارق 28 بالمئة من الثانية عن الإيطالية فيديريكا برينيوني، فيما أكملت بطلة العالم الحالية النروجية لارا غوت-بهرامي المنصة بزمن 1:56.41 دقيقة.

وقالت هكتور (29 عاماً) بعد إحراز أول ميدالية أولمبية في مسيرتها "حاولت أن أضغط وأقدم كل ما لدي. هذا رائع. كنت متوترة والشعور جنوني".

ولم تدم محاولة شيفرين لإحراز ميدالية ذهبية ثالثة سوى بعض الحواجز قبل أن تنزلق وتعجز عن استعادة مسارها.

وقالت شيفرين (26 عاماً) حاملة اللقب بالإضافة إلى ذهبية التعرج في سوتشي 2014 "انتهى النهار قبل أن يبدأ فعلياً".

ورغم الخيبة الكبرى، قالت شيفرين انها ستحاول استعادة تركيزها قبل مسابقة التعرج الأربعاء والتي أحرزت لقبها أربع مرات في بطولة العالم بين 2013 و2019.

وتابعت الأميركية التي أعلنت قبل الألعاب ان مشاركتها ستكون "سريعة وبالغة الدقة" قبل أن تحقق بداية كارثية في يانكينغ "خيبة الأمل كبيرة" واصفة المسار بـ"الجميل لكن لا يرحم".

وأضافت "نادراً ما أخرج في التعرج الطويل. يمكن القول إني حققت بعض الانعطافات الجيدة لكن في منعطف سيء دفعت الثمن".

وتصدرت هكتور الترتيب بعد النزول الأوّل (57.56 ثانية) فيما حلّت ثامنة في النزول الثاني (58.13 ث).

في المقابل، قالت برينوني إنها سعيدة لتحسين برونزيتها التي نالتها في بيونغشانغ 2018 "قبل قدومي إلى هنا اعتبرت أن تحقيق ميدالية سيكون حلماً لي. تحقيق ذلك منذ السباق الأول هو أمر رائع".

