وهيمنت السويدية البالغة 25 عاماً وبطلة العالم مرتين، بانضباط تام على المنافسات.

وقالت بعد حصد اللقب "لقد فعلتها، هذا فعلاً رائع!".

وأضافت "من الصعب دائماً إثبات الحضور في اليوم المنشود بعد أداء جيد طوال الموسم. أنا سعيدة بالأداء والحفاظ على الصدارة".

وفازت الكندية مارييل تومبسون بالميدالية الفضية، فيما حصدت الألمانية دانييلا ماير البرونزية بشكل مفاجئ، إذ حلت رابعة قبل استبعاد السويسرية سميث.

وبعد مراجعة مستفيضة للصور في نهاية السباق، وجد الحكام أن السويسرية مذنبة بارتكاب خطأ والتضييق على منافستها الألمانية.

وقالت ماير "كان الأمر غريباً. شعرت بخيبة أمل لاحتلال المركز الرابع، ولم أفهم حقاً ما كان يحدث في ذلك الوقت. قرر الحكام ذلك في ما بعد، لذا استغرق الأمر بعض الوقت لأدرك أنني فزت بميدالية".