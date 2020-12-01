

هذه الحلقات العملاقة التي تمثل شعار الألعاب الأولمبية، والتي يبلغ وزنها تسعة وستين طـُناً، ستشكل بحسب المنظمين دافعاً معنوياً جديداً لسكان العاصمة، الذين بات بعضهم يعتبر أن تنظيم الأولمبياد لم يعد من أولوياته.