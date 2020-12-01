هذه الحلقات العملاقة التي تمثل شعار الألعاب الأولمبية، والتي يبلغ وزنها تسعة وستين طـُناً، ستشكل بحسب المنظمين دافعاً معنوياً جديداً لسكان العاصمة، الذين بات بعضهم يعتبر أن تنظيم الأولمبياد لم يعد من أولوياته.
السلطات اليابانية تعيد الحلقات الأولمبية إلى مكانها
أعادت السلطات اليابانية الحلقات الأولمبية إلى مكانها، في خليج إحدى حدائق العاصمة طوكيو وذلك بعد أربعة أشهر من إزالتها بهدف الصيانة، نتيجة تأجيل الأولمبياد من الصيف الماضي إلى المقبل.
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