وتجمّع الرياضيونَ بمختلف دُولهم في مكان ٍ معين داخل القريةِ الأولمبية لأداء ِ الصلاة، كما حَرصوا على تبادل ِ التهاني، و توزيع الحلويات الخاصة بالعيد، وأبدى الرياضيون سعادتهم البالغة بأداء صلاة العيد وسط زملائِهم من الدول الأخرى، والحرص ِ على إحياء هذه الشعائر داخل القريةِ الأولمبية.
الرياضيون المسلمون يؤدون صلاة العيد داخل القرية الأولمبية
أدى الرياضيون المسلمونَ والعرب، المشاركونَ في دورةِ الألعاب الأولمبية، صلاةَ عيد الأضحى المبارك، داخل القرية الأولمبية.
تقارير إخبارية أولمبياد طوكيو 2020 القناة الأولمبية