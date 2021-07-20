وتجمّع الرياضيونَ بمختلف دُولهم في مكان ٍ معين داخل القريةِ الأولمبية لأداء ِ الصلاة، كما حَرصوا على تبادل ِ التهاني، و توزيع الحلويات الخاصة بالعيد، وأبدى الرياضيون سعادتهم البالغة بأداء صلاة العيد وسط زملائِهم من الدول الأخرى، والحرص ِ على إحياء هذه الشعائر داخل القريةِ الأولمبية.