وقالت اللجنة في بيان إن الرياضيين سيشاركون "بصفتهم محايدين وتحت راية العلم البارالمبي ولن يتم وضعهم في جدول الميداليات".

وكانت اللجنة الأولمبية الدولية حثت الاتحادات العالمية باستبعاد الرياضيين الروس والبيلاروس من منافساتها. وأضافت أنه إذا لم يكن من الممكن "لأسباب تنظيمية أو قانونية منع الرياضيين الروس والبيلاروس من التنافس، فيجب على المسؤولين الرياضيين بذل كل ما في وسعهم" لمنع الرياضيين من البلدين من المشاركة تحت علم بلادهم.

صفة محايدة

وبعد اجتماعها الأربعاء، قالت اللجنة البارالمبية في بيان إن الرياضيين سيشاركون "بصفتهم محايدين وتحت راية العلم البارالمبي ولن يتم وضعهم في جدول الميداليات".

وكان الاتحاد البارالمبي الأوكراني أكد الثلاثاء مشاركة رياضييه في الدورة التي تستمر حتى 13 آذار/مارس الحالي، على الرغم من الصعوبات المرتبطة بالغزو الروسي لبلادهم على أن يمثله 29 رياضيًا من بينهم تسعة مرشدين.

وانقسمت الاتحادات العالمية في قضية التعامل مع الرياضيين والفرق والمنتخبات الروسية، ففي حين قرر الاتحادان الدولي والأوروبي لكرة القدم عدم السماح لمنتخبات روسيا وأنديتها بالمشاركة في أي بطولة، قررت رابطتا المحترفين والمحترفات في كرة المضرب السماح لهم بالمشاركة ولكن تحت علم محايد. كما تم تجريد روسيا من البطولات الرياضية على أرضها، أبرزها في كرة المضرب وبطولة العالم للكرة الطائرة وجائزة روسيا الكبرى في الفورمولا واحد.