وعبّرت فالييفا عن سعادتها الكبيرة بالفوز التاريخي وروت كيف كانت مفتونة بالألعاب الأولمبية منذ صغرها "عندما كنت في الثالثة من عمري، كنت أقول لأمي، أريد أن أصبح بطلة أولمبية والحمد لله أنني حققت حلمي. أعتقد أن حلمي القادم سيتحقق أيضًا".

وواصلت فالييفا خطف الأنظار لليوم الثاني توالياً بعد أن نجحت في أداء قفزتين رباعيتين، لتصبح أول امرأة تؤدي قفزةً رباعيةً ناجحة في دورة الألعاب الأولمبية، محققة المركزَ الأول بعشر نقاط، بفارق نقطة واحدة عن اليابانية كاوري ساكاموتو، لتظفر بالذهب الأولمبي الأول في مشوارها.