ووضعت الحكومة اليابانية مسودة خطة، لتخفيف القيود المتعلقة بكورونا فيما يخص أولمبياد طوكيو التي تأجلت إلى العام القادم، حيث لن يُطلب من الرياضيين عزل أنفسهم لأسبوعين بعد الوصول بسبب التأثير السلبي لذلك على أدائهم. وأضافت الخطة انه سيتم تصنيف المشاركين في الدورة إلى ثلاث مجموعات للتحكم في منع انتقال العدوى. حيث سيتم تصنيف الرياضين والمدربين والحكام في المجموعة الأولى أما المجموعة الثانية فتخص المسؤولين، بينما تكون المجموعة الثالثة للجماهير.