وهذه أول ميدالية فضية لمصر في أولمبياد طوكيو، وأول ميدالية للبلاد في منافسات الخماسي الحديث.

وسجل الجندي (1477) نقطة، بفارق خمس نقاط عن البريطاني جوزف تشونغ (1482)، فيما حلّ الكوري الجنوبي وونغتاي جون ثالثاً (1470).

ويسجل الرياضيون النقاط في مسابقات مبارزة السيف (جولة تصنيف) السباحة 200 م ثم جولة مبارزة إضافية. بعدها يخوضون الفروسية والرماية من المسدس على مسافة 10 أمتار والجري.

وكان الجندي أحرز المركز الأول في الالعاب الأولمبية للشباب في بوينوس أيرس عام 2018 وحل ثالثاً في بطولة العالم 2021 في القاهرة، علماً أنه تعرض لخلع في كتفه قبل تلك المباراة.

يتحدث عن بداياته بعمر السادسة "كان الأمر صدفة. عندما كنت صغيراً اصطحبتني والدتي لتعلم السباحة في النادي، لأني كنت أعاني من ضيق في التنفس وطلب منها الطبيب أن أمارس السباحة لتحسين تنفسي".

تابع "لكن والدتي أعجبتها فكرة أن أمارس خمس رياضات وشجعتني على الانضمام".

وقد تمت تسميته في 2018 و2019 من قبل الاتحاد الدولي أفضل لاعب صاعد في الخماسي الحديث.