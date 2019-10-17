وتتواصل الإجتماعات على مدار يومين، تحت إشراف اللجنة الأولمبية الدولية ورئيسها توماس باخ، ومشاركة نحو ألف شخصية من رواد العمل الأولمبي وممثلي اللجان الأولمبية الوطنية، حيث تستعرض الاجتماعات التقارير السنوية لخطط الاتحاد، وآخر تطورات برامج دعم وتطوير النشاطات الأولمبية في مختلف الدول فضلاً، عن تكريم عدد ممن قدموا خدمات جليلة للحركة الأولمبية.كما سيتم استعراض آخر استعدادات طوكيو لاستضافة أولمبياد 2020.